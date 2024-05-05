Yozgat'ta trafik bilinci etkinliği düzenlendi

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte tanıtım standı kuruldu, çocuk ve yetişkinlere bilgilendirme yapıldı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte, genel trafik kuralları, yayaların sorumlulukları ve uyması gereken kurallar, trafik işaret cihazı ve emniyet kemeri kullanmanın önemi anlatıldı. Trafik timlerinin eğitimlerde kullanmış oldukları malzemeler sergilendi.

Faaliyette çocuklara hediyelik dergi, boyama kitabı, balon ve materyaller dağıtılırken stantta yer alan trafik ekiplerinin motosikletine binen çocukların heyecanları da gözlerden kaçmadı.

Standa vatandaşların ve çocukların ilgisi yoğun oldu. - YOZGAT