Yozgat'ta Avrupa Dayanışma Programı kapsamında gençlerle farkındalık çalışması yapılıyor

SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta 2014 yılında kurulan Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından hazırlanan proje kapsamında Ürdün ve İtalya'dan 12 genç kente geldi. Gençler, Yozgatlı gençlerle birlikte ilin sosyal ve kültürel yapısı hakkında bilgi edinirken, düzenledikleri etkinliklerle farklı konularda farkındalık çalışması yapıyor.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 2014 yılında kurulan SORGED, yurt içerisinde eğitim faaliyetleriyle her yıl yaklaşık 2 bin gence ulaşıyor. SORGED tarafından koordine edilen ve Avrupa Komisyonu Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı (EACEA) tarafından desteklenen Avrupa Dayanışma Programı (ESC) Yüksek Öncelikli Alanlarda Gönüllü Ekipler Programı çerçevesinde yürütülen ' Spor ve Sağlıklı Yaşam' başlıklı proje kapsamında Ürdün ve İtalya'dan 12 gönüllü genç Yozgat'ın Sorgun ilçesine geldi. 40 gün Sorgun'da kalacak olan Ürdün ve İtalyalı gençler, Yozgatlı gençlerle birlikte spor, sağlıklı beslenme, çevre ve kanser üzerine çeşitli faaliyetler organize ederek, farkındalık çalışması yapıyor. Yozgat'ı tanımaya ve tanıtmaya yönelik düzenlenen kültür gezisi etkinliği için Yozgat'a gelen gençler, tarihi ve turistik alanları gezip, bilgi edindi; Hayri İnal Konağı'nda yöresel oyunlar oynayıp, türküler söyledi.

Ürdün'den gelen Mohammed Alzawahreh, "Ürdün'den geldim ve burada farklı deneyimler yaşamak için buradayım" diye konuşurken; İtalya'dan gelen Marta Scavuzzo da "İtalya'dan geliyorum. Burada SORGED'te gönüllülük yapmak için bulunuyorum. Çevre hakkında, çevre ve spor hakkında insanları bilgilendirmek için buradayım" dedi.

"AVRUPA'YA 500'DEN FAZLA GENCİMİZİ GÖNDERDİK"

Yozgat'ın alternatif bir turizm merkezi olduğunu vurgulayan SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, Yozgat ve ilçelerinin kendisine özgün güzellikleri bulunduğunu, bu güzellikleri gençlere tanıtmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi. Uğuz, yaptıkları etkinlikler ve dernek hakkında şu bilgileri verdi:

"Sorgun Gençlik Derneği 2014 yılında Yozgat'ın Sorgun ilçesinde kurulmuş bir sivil toplum kuruluşu. Kuruluş amacımız gençlik çalışmaları ve gençlik bilgilendirmesi yapmak, yereldeki ve bölgemizdeki gençlerin sanat, kültür, eğitim gibi birçok gönüllülük, spor, sağlık gibi birçok faaliyette çalışmalar yürütmek, projeler hazırlamak. 2014 yılından bu yana birçok projeye imza attık. O projenin bir tanesi de şu andaki uyguladığımız, yürüttüğümüz bir proje. Erasmus Plus ve ESC projelerinde aktif aktif olarak projeler hazırlıyoruz. Türkiye Uluslar Ajansı'na, Gençlik Spor Bakanlığına, İçişleri Bakanlığı'na, Avrupa Komisyonu'na, kalkınma ajanslarına farklı konularda gençlerin sorunlarıyla ilgili projeler hazırlıyoruz ve aldığımız fonlarla da projelerimizi yürütüyoruz. Avrupa Komisyonu'ndan almış olduğumuz bu proje sayesinde şu an ikinci takım gönüllülüğü burada. Daha önce bir takım gönüllülüğümüz 40 gün Sorgun'a geldi, Yozgat'ta gönüllülük çalışmalarında bulundu ve döndü. Şu anda ikinci takım geldi. Ürdün'den ve İtalya'dan ve Türkiye'den olmak üzere üç ülkeden, şu anda 12 gencimiz gönüllü faaliyetlerine katılıyor. Yereldeki gençlerle, çocuklarla ve halkla birlikte yereldeki vatandaşlarımızla birlikte çeşitli spor, sanat, kültür, çevre üzerine, kanser üzerine farkındalık etkinlikleri düzenliyorlar. Erasmus Plus programı kapsamında akreditasyonumuz bulunmakta. Bu kapsamda yine kısa dönemli, uzun dönem gençlerimizi Sorgun'dan Avrupa'ya 500'den fazla gencimizi gönderdik. Aynı şekilde Avrupa'dan da Sorgun'a 400'den fazla gencimizi getirdik, getirmeye devam ediyoruz."