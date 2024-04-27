Üye Girişi
Haberler

Hacılar Erciyesspor, Yozgat Bozokspor ile deplasmanda karşılaşacak

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hacılar Erciyesspor, Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta bulunan Yozgat Bozokspor ile deplasmanda oynayacağı maçta puan veya puanlar çıkarmak istiyor.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. Grup'ta bulunan Hacılar Erciyesspor, deplasmanda Yozgat Bozokspor ile karşılaşacak. Sarı lacivertliler, kümede kalmak adına bu maçtan puan veya puanlar çıkarmak arzusunda.

Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta bulunan Hacılar Erciyesspor, Yozgat Bozokspor ile deplasmanda oynayacağı müsabaka için çalışmalarını tamamladı. 37 puanla 5. sırada bulunan Hacılar Erciyesspor, son 3 haftaya girilirken kümede kalma ümitlerini sürdürmek adına bu maçtan puanlar çıkarmayı hedefliyor.

Hacılar Erciyesspor Antrenörü Emin Altındağ, "Sahamızda kaybettiğimiz 12 Bingölspor maçı sonrasında oynayacağımız Yozgat Bozokspor maçı son derece önemli. Bu maçtan mutlak suretle puan veya puanlar çıkarmak zorundayız. Lige havlu atmış değiliz. Sezonun son maçının son düdüğüne kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Yozgat Bozokspor ile Hacılar Erciyesspor arasındaki müsabaka 28 Nisan Pazar günü saat 14: 00'te başlayacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Yozgat Bozokspor Hacılar Yozgat Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yargı final mi yapıyor? Yargı bitiyor mu 2024? Teşkilat final mi yapıyor? Teşkilat bitiyor mu 2024? Korkma Ben Yanındayım final mi yapıyor? Korkma Ben Yanındayım bitiyor mu 2024? Üç Kız Kardeş final mi yapıyor? Üç Kız Kardeş bitiyor mu 2024? Kardeşlerim final mi yapıyor? Kardeşlerim bitiyor mu 2024? Gönül Dağı final mi yapıyor? Gönül Dağı bitiyor mu 2024? 27-28 Nisan Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 27-28 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 27-28 Nisan 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 27-28 Nisan Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 27-28 Nisan Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 27 Nisan 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 27 Nisan Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 27 Nisan 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 27 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi! 27 Nisan Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 27-28 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title