Yolda duran motosiklete kamyonet çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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Yolda duran motosiklete kamyonet çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Adana'da sağ şeritte duran motosiklete kamyonet arkadan çarptı.

Yolda duran motosiklete kamyonet çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
03.08.2020 04:11 | Son Güncelleme: 03.08.2020 04:40

Adana'da sağ şeritte duran motosiklete kamyonet arkadan çarptı. Kazada 1 kişi ölürken 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Yüreğir ilçesine bağlı Gökçeli Mahallesi Karataş yolunda meydana geldi. İddiaya göre, 01 HM 859 plakalı motosikleti kullanan ismi öğrenilemeyen sürücü telefonla konuşmak içi yolun sağ şeridinde durdu. Bu sırada, M.I kullandığı 01 ZF 728 plakalı kamyonet ile motosiklete arkadan çarptı. Çarpanın etkisiyle motosiklet ile üzerinde bulunan 2 kişi yaklaşık 100 metre ileri savruldu.

Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bir kişinin öldüğü belirlerken bir kişiye de hastaneye kaldırdı. Yaralı ve ölen kişinin üzerinden kimlik çıkmadı.

Kamyonet sürücüsü gözaltına alınırken kazayla ilgili polisin soruşturması devam ediyor. - ADANA

Kaynak: İHA

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