Adana'da 17 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Adana'da Yüreğir polisi bir haftada 9'u uzun namlulu tüfek olmak üzere toplam 17 ruhsatsız silah ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Yüreğir İlçe Emniyet müdürlüğüne bağlı devriye, araştırma ve çarşı mahalleler bekçileri halkın güvenliğini sağlamak için uygulamalarına devam etti.

13-19 Şubat tarihleri arasında yapılan asayiş uygulamaları ile devriye görevi esnasında 9 uzun namlulu ruhsatsız tüfek, 8 ruhsatsız tabanca ve silahlara ait 775 fişek ele geçirildi. Yapılan uygulamalarda silahların yanı sıra 3 milyon 915 bin doldurulmuş makaron ve 1 çelik yelek ele geçirilirken çeşitli suçlardan aranan 93 kişi de yakalandı. - ADANA