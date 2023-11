Yüreğir Belediyesi, dezavantajlı vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor

Yüreğir Belediyesi, yaptıkları çalışmalar ile kimsesiz, yaşlı, engelli ve yardıma muhtaç vatandaşların hayatlarına dokunmaya devam ediyor.

Yüreğir Belediyesi, evde bakım, evde sağlık, evde temizlik, hasta taşıma, gıda yardımı, psikolojik destek gibi pek çok hizmeti dezavantajlı vatandaşlarla buluşturuyor. Doğumdan ölüme, yaşamın her anında vatandaşların ihtiyaç duyduğu her alanda hizmet veren Yüreğir Belediyesi, 'Hoş Geldin Bebek' uygulaması ile yeni doğan bebeklerin kişisel ihtiyaçları için ailelere destek paketi gönderiyor. Sosyal kart uygulaması ile ihtiyaç sahibi ailelere her ay düzenli olarak 600 TL destek sağlayan Yüreğir Belediyesi, dezavantajlı ailelere gıda, çölyak hastalarına ise glutensiz gıda desteği veriyor. Vatani görevini yapmak için askere gidecek olan gençleri de unutmayan Yüreğir Belediyesi, gençlere içerisinde kişisel ihtiyaçlarını karşılayacak ürünlerin yer aldığı 'Asker Çantası' hediye ediyor.

Evde sağlık ve bakım hizmeti

Evde sağlık hizmeti ile yara bakımı ve tıbbi yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara pansuman hizmeti veren belediye ekipleri, hasta taşıma hizmeti ile hastaneye gitmekte zorluk çeken vatandaşlara ulaşım, ihtiyacı olan vatandaşlara hasta yatağı, hasta bezi, akülü ve tekerlekli sandalye desteği sağlıyor. Evde psikolojik danışmanlık desteği ile psikolojik destek almak isteyen çocuk, genç ve yetişkin bireyler ise uzman ekiplerce evlerinde ziyaret ediliyor.

Yatağa bağımlı yaşlı, hasta ve engelli bireylere evde yıkama ve tıraş gibi kişisel bakım hizmeti veren ekipler evde temizlik hizmeti ile de evinin rutin temizlik işini yerine getiremeyen, yalnız yaşayan yaşlı ve engelli vatandaşlara temizlik hizmeti veriyor.

"İhtiyaçları özenle karşılıyoruz"

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, özenle çalıştıklarını belirterek, "Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek, onlara mutlu ve huzurlu bir hayat sunmak için tüm gayretimizle çalışıyoruz. Dezavantajlı vatandaşlarımızın talepleri veya bizim tespit ettiğimiz ihtiyaçları belediyemizce karşılamaya özen gösteriyoruz. Biz halkımıza en iyi hizmeti sunmaya devam ederken, Yüreğir'imizi de daha yaşanabilir ve güzel bir ilçe haline getirmek için yılmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - ADANA