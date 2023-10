Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Yüreğir'in her noktasına eşit hizmet için çalışıyor

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, " Yüreğir'in her noktasına eşit hizmet için çalışıyoruz" dedi.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, 'Akşam Çayı Buluşmaları' çerçevesinde Solaklı halkıyla buluştu. Mahalle sakinleri ile kucaklaşan Kocaispir, Yüreğir'in her noktasına eşit hizmet sunduklarını söyledi.

Solaklı Merkez Camii karşısı park alanında gerçekleştirilen 'Akşam Çayı Buluşmalarına' Kocaispir'in yanı sıra birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mahalle sakinlerinin talep ve önerilerinin dinlendiği etkinlik halk oyunları gösterisi ile başladı. Solaklı sakinleri, oldukça keyifli geçen etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.

Çay ve ikramlar eşliğinde keyifli bir akşam yaşanan etkinlikte çocuklar da unutulmadı. Aileleri ile birlikte parka gelen çocuklar yüz boyama etkinliği ve balon şovlarla doyasıya eğlendi. Çocuklara pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edildi.

Yüreğir'e hizmetin her noktaya eşitçe dağıldığına vurgu yapan Kocaispir, "Mottomuz şu; Yüreğir'in her noktasında eşit hizmet. Yüreğir'de kaliteli belediyecilik, sadece merkeze değil, her noktaya ulaşıyor. Mahalle sakinlerimiz de bunu çok iyi hissediyor ve biliyor. İlçemizin her noktasına, her eve rahatlıkla gidebiliyor ve vatandaşlarımızla bir araya gelebiliyorsak; bunu eşitçe sunduğumuz hizmet anlayışımız sayesinde yapabiliyoruz. Sizlerin de desteğiyle ilçe merkezinden en uzak noktaya kadar, Yüreğir'in bir bütün halindeki gelişimi devam edecek" şeklinde konuştu

Konuşmasında Yüreğir'de yapılan ve devam eden çalışmalarla ilgili Solaklı halkına bilgi veren Kocaispir, daha sonra mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinledi. - ADANA