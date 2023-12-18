Yüreğir'e her 11 günde 1 eser

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, göreve geldiği günden bu yana ilçeye kazandırdığı 165 eserin toplu açılışını yapmaya hazırlanıyor. Yüreğir'de insan odaklı başarılı sosyal belediyecilik uygulamalarının yanı sıra kentsel dönüşümü önceleyen eser belediyeciliği ile Yüreğir'in geleceğini inşa eden Başkan Kocaispir, ilçeye 1721 günde 165 eser kazandırdı.

1721 günde 165 eser

Başkan Kocaispir'in 4 buçuk yılda ilçeye kazandırdığı eserler arasında; Akdeniz Spor Salonu, PTT Evleri Spor Salonu, Kışla Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, 19 Mayıs Gençlik Merkezi, Cumhuriyet Gençlik Merkezi, Yeni Adliye Otoparkı, Trafik Eğitim Parkı, Ters Ev, 3 Su Oyun Parkı, 86 Yeni Çocuk Parkı, 11 Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası, Doğankent Çayır Mera Parkı, Yeşilbağlar Millet Bahçesi, Mama Üretim Tesisi, Biyobozunur Atık Üretim Tesisi, 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi, 5 Sokak Sağlıklaştırması, Mutfak Sanatları Merkezi, Yöresel Ürünler Satış ve Sergi Alanı, Çukurova El Sanatları Müzesi, Kültür Merkezi Fotoğraf Çekim Alanı, 2 Mahalle Kütüphanesi, Kışla Emekli Kütüphanesi, Hanım Sabuncu Kreşi, Bekir Fevzi Yıldırım Sivil Toplum Merkezi, Sosyal Girişimcilik Merkezi, Engelsiz Yaşam Merkezi, 2 Kadın Etkinlik Merkezi, 8 Çok Amaçlı Mahalle Evi, 5 Aile Sağlığı Merkezi ve 22 yeni muhtarlık binası yer alıyor.

Yüreğir'de büyük dönüşüm devam ediyor

Daha yaşanabilir bir kent hedefi ile yola çıkan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, kentsel dönüşümü Yüreğir'in geleceğini belirleyen bir iş olarak görüyor. Bu kapsamda büyük dönüşüm için kolları sıvayan Kocaispir, Sinanpaşa ve Şehit Erkut Akbay mahallelerinin dönüşümünde önemli bir aşama kat edildiğini vurguladı.

Başkan Kocaispir'in girişimleri ile Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde 110 dönümlük alanda başlatılan dönüşüm kapsamında 803 konut ve 60 işyerinin inşaatı devam ediyor. Modern ve güvenli yeni konutların çok kısa bir süre içinde hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor. Büyük aşama kaydedilen Sinanpaşa kentsel dönüşüm projesinde ise yeni konutlar yükselmeye başladı. Yüreğir'in vitrini olacak Sinanpaşa'da bir taraftan binalar yükselirken bir taraftan da kamulaştırma çalışmaları devam ediyor.

Başkan Kocaispir her zaman halkın içinde

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, gerçekleştirdiği ziyaretlerle genç yaşlı tüm Yüreğirlilerin isteklerini ve tavsiyelerini dinlemeyi sürdürüyor. Vatandaşların talep ve önerilerini birebir dinleyerek belediye çalışmaları hakkında bilgiler veren Başkan Kocaispir, "Yüreğir'i daha yaşanılabilir bir ilçe haline getirmek için halkımızdan bizzat tavsiyeler almaya özen gösteriyor, Yüreğirlinin menfaatleri doğrultusunda yatırımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da azimle, gayretle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Uyguladığı sosyal belediyecilik projeleri ile takdir toplayan Başkan Kocaispir, ekibiyle birlikte ilçedeki esnaf ve vatandaşları sık sık ziyaret ediyor. Her gün mutlaka mahalle ziyaretleri gerçekleştiren Başkan Kocaispir, vatandaşların taleplerini dinliyor, anında çözüm üretiyor. Günlük yaklaşık 5 bin sofraya sıcak yemek ulaştıran aşevinden evde bakım hizmetlerine, gıda kolisi yardımlarından 'Hoş geldin bebek' desteğine, tekerlekli sandalye, dijital hasta yatağı, evde tıraş ve sağlık hizmeti desteklerinden hijyen paketi desteğine kadar çok geniş bir alanda çalışma yapılıyor.

Yıl boyu kesintisiz spor

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in ilçede çocuk ve gençlerin fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak için açtığı spor kursları yılın 12 ayı kesintisiz devam ediyor. Futbol, basketbol, voleybol, atletizm, satranç, masa tenisi, pilates, taekwondo, dart, güreş, yüzme, jimnastik, tenis, karate, muay thai, judo, wushu, welness, floor curling ve okçuluktan oluşan 20 branştaki kurslarda alanında uzman eğitmenler görev yapıyor. Ücretsiz spor okullarından 6-14 yaş arası çocuklar faydalanıyor. Sportif faaliyetlerin eğitimleri branşlarına göre Yüreğir Belediyesi'nin spor tesislerinin yanı sıra, ilçe genelinde 70 merkezde gerçekleşiyor.

Yüreğir kültür sanat günleri

Yüreğir Kültür Sanat Günleri dolu dolu devam ediyor. Yüreğir Millet Bahçesi ve Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen geniş katılımlı söyleşi, seminer ve konferanslarda sanat ve edebiyat dünyasından ünlü isimler Adanalılarla buluşuyor. Kültür ve sanatı hizmet anlayışının merkezine alan bir belediye olarak çalıştıklarını belirten Başkan Kocaispir, etkinliklerin artarak devam edeceğini söyledi. - ADANA