Yüreğir Belediyesi Amatör Spor Kulüplerine 1 Milyon TL Değerinde Yardım Yaptı

YÜREĞİR Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren 16 amatör spor kulübüne, 1 milyon TL değerinde malzeme ve nakdi yardım desteğinde bulundu. Amatör spor kulüplerine güç katacak bu destek, düzenlenen törenle sahiplerine verildi.

Yüreğir Belediyesi, ilçedeki amatör spor kulüplerine verdiği desteğe bir yenisini daha ekledi. Yüreğir'de sportif faaliyetlerin, sporcu sayısının artması ve spor bilincinin gelişmesi amacıyla amatör spor kulüplerine verilen malzeme ve nakdi yardım desteği için Ertuğrul Gazi Spor Kompleksi'nde tören düzenlendi. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in ev sahipliği yaptığı törene Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ahmet Bozan, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şube Başkanı Engin Kanber, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Adana Şube Başkanı Mehmet Sümer, Anadolu Gazetecileri ve Spor Yazarları Derneği (AGSYD) Başkanı Mustafa Boz, kulüp başkanları ve sporcular katıldı.

Törende konuşan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, İlçenin vizyonunu kültür-sanat ve spor şehri olarak belirlediklerini, yıllarca bu alanlarda örnek çalışmalar yaptıklarını söyledi. Yüreğir Belediyesi'nin yaptığı çalışmalar sayesinde birçok spor kulübünün ulusal ve uluslararası alanda önemli başarılar elde ettiğini vurgulayan Başkan Kocaispir, Göreve geldiğimiz günden bu yana sporu Yüreğir'in ana gündemlerinden biri yapmaya söz vermiştik. Bugün çok şükür bunu önemli ölçüde başarmış olmanın onuru ve gururunu yaşıyoruz. İlçemizde yaşayan binlerce gencimizi sokağın olumsuzluklarından uzak tutma hedefiyle yılın 12 ayı sportif faaliyetlerimiz devam ediyorö diye konuştu.

Başkan Kocaispir, Bugün burada 16 amatör spor kulübümüz ve 14 salon sporları yapan kulübümüz olmak üzere toplam 30 kulübümüze nakdi ve ayni yardımda bulunuyoruz. Bu desteğimizin toplam değeri 1 milyon TL'nin üzerinde. Helal olsun, feda olsun, yeter ki gençlerimiz spor yapsın. İnanıyorum ki sizlerin de çabasıyla Yüreğir başarılı sporcular yetiştirecek ve örnek bir ilçe olacaktırö dedi.

Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ahmet Bozan da, Yüreğir Belediyesi birçok konuda bizlerden desteğini esirgemiyor. Federasyonumuza bağlı kulüpler olarak Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'e destekleri için teşekkür ediyorumö ifadelerini kullandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar ise konuşmasında spora ve sporcuya verdiği desteklerden dolayı Başkan Kocaispir'e teşekkür etti. Konuşmaların ardından Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ahmet Bozan ve protokol üyeleri ile birlikte 16 amatör spor kulübü temsilcilerine destek paketlerini teslim etti. (DHA)