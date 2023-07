Emek Partisi Yüreğir İlçe Başkanı Ferit Kilis'in Eşi: Eşim Ölümle Sonuçlanabilecek Hastalığa Sahip

TAMER ARDA ERŞİN

Sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek hakkında verilen 5 yıl 9 ay hapis cezasının kesinleşmesi üzerine hapse giren Emek Partisi Yüreğir İlçe Başkanı Ferit Kilis'in eşi Huriye Kilis, eşinin ölümle sonuçlanabilecek "vazospastik angina" hastası olduğunu açıkladı. Kilis, "Cezasını dışarıda çekmesini talep ediyorum… Sağlık durumu bu kadar kötü olan kişilerin denetimli serbestlikten yararlanması mümkün değil mi? Çok mu zor... Hükümetimiz aile birliğinden bahsediyorsa, biz bir aileyiz ve bizi paramparça ettiler" dedi.

Emek Partisi Yüreğir İlçe Başkanı Ferit Kilis hakkında; sosyal medyada, ölüm orucunda hayatını kaybeden Mustafa Koçak'ı yargılayan hakim ve Mahir Çayan'la ilgili paylaşım yaptığı gerekçesiyle verilen hapis beş yıl dokuz ay hapis cezası kesinleşti. Kilis, bunun üzerine hapse girdi.

Ailesi ve avukatları, Kilis'in "ani ölümle sonuçlanabilecek hastalığı olduğu" gerekçesiyle, infazının ertelenmesini talep etti. Ancak talep, henüz karşılık bulmadı. Ailenin verdiği bilgiye göre Kilis'in, "kalp krizi anında hızlı şekilde müdahale edilmediği takdirde ölümle sonuçlanacak 'vazospastik angina' olduğuna dikkat çekti.

Kilis'in eşi Huriye Kilis, ANKA Haber Ajansı'na şunları söyledi:

"Ben cezasını dışarıda çekmesini talep ediyorum. Ayda bir ya da haftada bir imza atıyor. Yurt dışından temin ettiğimiz ilacı kendisi muayene olmadığı zaman istemini yapmamız imkansız. Hatta yurt dışı ilacımız da mahkemelik. Eskiden bu ilacı da biz kendimiz ödüyorduk, SGK son olarak ödemesini kabul etti. Dolar bazında bir ilaçtı. Eşim ödüyordu.

"İLACI DIŞARIDA BİLE TEMİN ETMEK ZOR"

Son 3-4 aydır o ilaç gelmedi. Cezaevinde değilken de o ilacı temin edemiyorduk. Şu anda cezaevinde o ilacı temin etmesi imkansız. Dışarıda bile temin etmekte zorluk yaşıyorduk. Dün açık görüşüne gittim. Şimdilik durumu iyiydi. Hem sağlıktan dolayı hem de yeğenimizin cenazesinde aldılar maalesef. Onun üzüntüsü içindeydi. Genç bir yeğenimizi kaybettik ve onun cenazesinde aldılar. Kendisi de kalp hastası ve aklım onda.

"BİR HAFTA EVE GİREMEDİM"

Çocukların biri yurtdışında ve biri de İstanbul'da. Daha gelemediler. Dört kişilik aileyiz, her birimiz bir yerdeyiz. Çok zor oluyor. Eve bir hafta giremedim o gittiği zaman. Eşimin sağlığından endişe duyuyorum. Çok büyük bir üzüntüyle girdi. Depremden etkilenen yeğenimizin cenazesinden aldılar düşünün.

"MS HASTASIYIM, BİR YANDAN AKLI BENDE"

Doktor, hastalığı için sıkıntı ve stresten kaynaklı demişti. Tamamen moralinin iyi olması gerekiyor. Sıkıntı ve stres olduğu zaman anında göğsü sıkışıyor. Benim önüme yığıldığı olmuştu. Ameliyatla düzelecek bir hastalık değil. İçeride o koşullarda ne kadar morali iyi olabilir. Ben de MS hastasıyım. Bir beni düşünüyor, bir yandan çocukları düşünüyor. 10 yıldır MS hastasıyım ayakta zor duruyorum. Bu kadar sağlık durumu kötü olan kişilerin denetimli serbestlikten yararlanması mümkün değil mi acaba? Verdiğimiz sağlık raporlarına, ilacı bu kadar temin edilmesine rağmen çok mu zor? Bir çocuk okutuyorum yurtdışında, bir oğlum İstanbul'da, ben hastayım burada. Bir aileyi perişan etmek. Oğlum Erasmus için yurtdışına gitmişti.

Her gün, her an, her saniye bir şey olacak endişesi taşıyorum. Önüme düştüğü zaman mosmor olmuştu. İnanın anında müdahale edilmese ölmüştü. Böyle bir rahatsızlığı var. Üzüntüye dayanamıyor, sıkıntıya gelemiyor. Bir yandan beni, bir yandan çocuklarını düşünüyor. Hükümetimiz aile birliğinden bahsediyorsa, biz bir aileyiz ve bizi paramparça ettiler."

NE OLMUŞTU?

Ferit Kilis, adil yargılanma talebiyle başlattığı ölüm orucunun 297. gününde hayatını kaybeden Mustafa Koçak'ın yargılandığı mahkemenin başkanına yönelik sosyal medyada bir paylaşımda bulunmuştu.

Kilis'e, paylaşımları gerekçe gösterilerek, "kamu görevlisine hakaret" suçlamasıyla 1 yıl 9 ay, "terör örgütü propagandası" suçlamasıyla 1 yıl 6 ay, "terör mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme" suçlamasıyla ise 2 yıl 6 ay olmak üzere toplam 5 yıl 9 ay ceza verilmişti. Mahkeme, hapis cezası kararlarında hiçbir indirim yapmamıştı.