Yüreğir Ziraat Odası, çiftçilere Gezici Araç Muayene İstasyonu hizmeti sunuyor

Türkiye'de periyodik araç muayenesinde yetkili kuruluşun Gezici Araç Muayene İstasyonu'nu Doğankent Kültür Merkezi'ne taşıyan Yüreğir Ziraat Odası, çiftçilerin şehir merkezine gidip zaman ve yakıt harcamadan traktörlerinin yıllık muayenesini yapmalarını sağladı.

Yüreğir Ziraat Odası'nın, çiftçilerin traktörlerinin periyodik muayenelerini şehir merkezine gitmeden Gezici Araç Muayene İstasyonu'nda yapmalarına yönelik destekleri sürüyor. Bu yıl Gezici Araç Muayene İstasyonunu Yüreğir ilçesinde Doğankent Kültür Merkezi'nde çiftçinin ayağına taşıyan Yüreğir Ziraat Odası bu uygulamayı düzenli olarak devam ettiriyor.

Traktör muayenesi için şehir merkezine gidip gelmeleri çiftçinin işini aksattığını ve zor durumda bıraktığını belirten Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Bir kısmı eski olan traktörleri Adana merkeze getirmek, üreticiler açısından büyük bir sorun oluşturuyordu. Bu konuda odamıza, ilçe muhtarlarımız ve çiftçilerimizden gelen talepler doğrultusunda Gezici Araç Muayene İstasyonu uygulamasını 2015 yılında göreve geldiğimiz yıl hayata geçirdik. Bu uygulamayla çiftçimizin işlerini aksatmamasını ve kolaylaştırmasını sağlamış olduk. Zaman ve yakıt harcamasının önüne geçtik. Bundan sonraki dönemlerde bu uygulamamız farklı mahallelerde devam edecektir" dedi.

Özellikle birden fazla traktöre sahip çiftçilerin, yoğun zirai faaliyetleri dolayısıyla araç muayene işlemlerine zaman ayırmaya fırsat bulamadıklarını kaydeden Doğan, "Türkiye'de periyodik araç muayenesinde yetkili kuruluş ile yaptığımız protokol çerçevesinde Gezici Muayene İstasyonunu bu sene Doğankent Mahallesi, Doğankent Kültür Merkezi'nde konuşlandırdık. Konuyla ilgili çiftçilerimizi bilgilendirdik. Muayene öncesinde araç sahiplerinin sigortalarını yapmalarını hatırlattık. Araçlarda tespit edilebilecek eksiklikler için ustalarımızı hazır tuttuk. Muayeneden geçmeye engel arızaların derhal giderilip, aracın yeniden teste alınmasını sağladık. Bu imkan çiftçilerimizi de bizleri de mutlu etti" diye konuştu. - ADANA