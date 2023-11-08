Adana'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 17 Tutuklama
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, ruhsatsız silahlarla yakalanan 53 kişiden 17'si tutuklandı. Ekipler, ev ve iş yerlerinde ve araçlarda yaptıkları aramalarda uyuşturucu ve 53 tabanca ele geçirdi. Zanlılar adliyeye sevk edildi ve 17 kişi tutuklandı.
Adana'da polis ekiplerinin denetimlerinde ruhsatsız silahlarla yakalanan 53 kişiden 17'si tutuklandı.
Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Ekim-5 Kasım'da ilçe genelinde uygulama ve denetimler gerçekleştirdi.
Bazı ev ve iş yerleriyle araçlarda arama yapan ekipler, bir miktar uyuşturucu ile ruhsatsız 53 tabanca ele geçirdi, 53 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 17'si tutuklandı, 28'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 36'sı serbest bırakıldı.