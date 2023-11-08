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Adana'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 17 Tutuklama

Adana'nın Yüreğir ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, ruhsatsız silahlarla yakalanan 53 kişiden 17'si tutuklandı. Ekipler, ev ve iş yerlerinde ve araçlarda yaptıkları aramalarda uyuşturucu ve 53 tabanca ele geçirdi. Zanlılar adliyeye sevk edildi ve 17 kişi tutuklandı.