Kocaispir hayata geçirdiği projeleri meclis üyelerine anlattı

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, görev süreci boyunca hayata geçirilen proje ve yatırımları meclis üyelerine bizzat tanıttı.

Yüreğir'i daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmek ve 107 mahallenin tamamına yenilik katmak adına başlattığı çalışmalarda gelinen son durumu paylaşmak için tanıtım gezisi düzenleyen Başkan Kocaispir, belediye meclis üyelerine detaylı bilgi verdi.

AK Parti Yüreğir İlçe Başkanı Ramazan Coşkun'un da katıldığı programda ilk durak Kışla Yarım Olimpik Yüzme Havuzu ve Kışla Emekli Kütüphanesi oldu. Ardından Biyobozunur Atık Üretim Tesisi ile Mama Üretim Tesisi'ni gezdiren Başkan Kocaispir, sokak sağlıklaştırması ile çehresi değişen Kiremithane Çiftlik Yolu'nda yapılan çalışmaları anlattı. Meclis üyeleri yeni yapılan Serinevler Parkı'nı da gezdi.

Daha sonra 110 dönümlük alanda 803 konut ve 60 işyeri inşaatının devam ettiği Şehit Erkut Akbay Kentsel Dönüşüm proje alanını gezdiren Başkan Kocaispir, gittikleri Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde ise zehir tacirlerinin mesken edindiği metruk binaları temizleyerek kangren haline gelmiş bir sorunu kamulaştırma yaparak çözdüklerini söyledi.

Başkan Kocaispir ardından Kazım Karabekir Kreş inşaatını, tamamlanmak üzere olan Trafik Eğitim Parkı'nı, hizmete sunulan Çukurova El Sanatları Müzesi, Yüreğir Gastronomi Merkezi ve Bekir Fevzi Yıldırım Sivil Toplum Merkezi'ni belediye meclis üyelerine gezdirdi.

VİZYON PROJELERİMİZ DEVAM EDECEK

Göreve geldiği günden bu yana Yüreğir'e her 11 günde 1 eser kazandırdıklarını belirten Başkan Kocaispir, "Bu dönemde Yüreğir Belediyesi'nin yapmış olduğu yatırımlardan bazıları olan çalışmalarımızı, projelerimizi meclis üyelerimiz ile birlikte yerinde gördük. Sadece ilçemize değil, Adana'mıza, bölgemize değer katacak vizyon projelerimiz devam edecek. Yüreğir Belediyesi olarak projelerimizin altına imza atan bütün meclis üyelerimize, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Kocaispir'in 4 buçuk yılda ilçeye kazandırdığı eserler arasında; Akdeniz Spor Salonu, PTT Evleri Spor Salonu, Kışla Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, 19 Mayıs Gençlik Merkezi, Cumhuriyet Gençlik Merkezi, Yeni Adliye Otoparkı, Trafik Eğitim Parkı, Ters Ev, 3 Su Oyun Parkı, 81 Yeni Çocuk Parkı, 11 Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası, Doğankent Çayır Mera Parkı, Mama Üretim Tesisi, Biyobozunur Atık Üretim Tesisi, 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi, 5 Sokak Sağlıklaştırması, Mutfak Sanatları Merkezi, Yöresel Ürünler Satış ve Sergi Alanı, Çukurova El Sanatları Müzesi, Kültür Merkezi Fotoğraf Çekim Alanı, 3 Mahalle Kütüphanesi, Kışla Emekli Kütüphanesi, Hanım Sabuncu Kreşi, Bekir Fevzi Yıldırım Sivil Toplum Merkezi, Sosyal Girişimcilik Merkezi, Engelsiz Yaşam Merkezi, 1 Kadın Etkinlik Merkezi, 8 Çok Amaçlı Mahalle Evi, 5 Aile Sağlığı Merkezi ve 22 yeni muhtarlık binası yer alıyor. - ADANA