Yüreğir Belediyesi 4 Yılda 510 Bin Ton Sıcak Asfalt Serimi Gerçekleştirdi

Yüreğir Belediyesi, ilçede ulaşım konforunu artırmak amacıyla 4 yılda toplam 510 bin ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin tüm mahallelerinde yol ve üst yapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Yüreğir ilçemizde ulaşım konforunu artırmak amacıyla gece gündüz çalışan ekiplerimiz 4 yılda toplam 510 bin ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi" dedi.

Belediyecilik hizmetlerinde takdir toplayan çalışmalara imza atan Yüreğir Belediyesi, 4 yılda ilçeye toplam 510 bin ton sıcak asfalt döktü. Öncelik gerektiren bölgelerden başlayarak ilçenin tüm mahallelerinde girilmedik sokak bırakmayan Yüreğir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sıcak asfalt serimi, stabilize yol çalışması, parke taş dizme, bordür yapımı ve yeni yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Vatandaşlardan ve mahalle muhtarlarından gelen talepler sonucunda bütün mahallelerde sokak sokak çalışma yapan ekipler, yol ve üst yapı çalışmalarına gece gündüz yoğun bir tempoda devam ediyor. Son olarak Yavuzlar, Yenidoğan, Atakent, Dervişler ve Çotlu mahallelerinde çalışmalarını sürdüren ekipler, ilçe sakinlerini kaliteli, konforlu ve modern yollarla buluşturuyor.

"Durmadan yorulmadan çalışmaya devam"

Nerede ihtiyaç varsa belediye olarak oraya hizmet götürmeye devam ettiklerini belirten Kocaispir, "Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz ilçemizin hemen her noktasında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçemizde ulaşım konforunu artırmak amacıyla gece gündüz çalışan ekiplerimiz 4 yılda toplam 510 bin ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi. Durmadan, yorulmadan çalışarak hemşerilerimize hizmet etmenin gayreti içerisinde olacağız" ifadelerine yer verdi. - ADANA