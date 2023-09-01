Yüreğir Belediyesi, Vatandaşlara Ücretsiz Psikolojik Danışmanlık Hizmeti Sunuyor

Yüreğir Belediyesi, ilçe sakinlerinin yaşadıkları sorunlarla başa çıkma becerilerini arttırmak amacıyla ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti sunuyor. Aile danışmanlığı, çocuk ve ergen danışmanlığı gibi konularda destek veren belediye, randevu alınan vatandaşlara ev ziyaretleri yaparak yüz yüze görüşmeler gerçekleştiriyor.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Bu gibi dönemlerde vatandaşlarımızın problemlerinin çözülmesi ve günlük yaşam kalitelerinin artırılması amacıyla profesyonel destek sağlıyoruz" dedi.

Yüreğir Belediyesi, ilçe sakinlerinin yaşadıkları bireysel ve dış etkenlerdeki sorunlarla başa çıkma becerilerini arttırmaya yönelik ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti sunuyor.

Yüreğir Belediyesi, aile danışmanlığı, çocuk ve ergen danışmanlığı ve bireysel danışmanlık desteği ile aile içi iletişim, öfke kontrolü, stres ve kaygı ile baş etme ve sınav kaygısı gibi konularda vatandaşlara psikolojik danışmanlık hizmeti veriyor.

Hafta içi 09.00 ile 16.00 saatleri arasında ücretsiz verilen hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar, belediyenin 444 80 44 çağrı merkezini arayarak randevu oluşturuyor. Alınan randevu sonrası Psikolojik Danışmanlar Fatma Züleyha Kızılkaya ve Merve Turan, ev ziyaretleri yaparak yüz yüze görüşmeler gerçekleştiriyor. Yapılan görüşme sonucunda psikolojik tedavi ya da psikiyatrik müdahale ihtiyacı olan vatandaşların derhal hastanelere sevkleri sağlanıyor.

Yoğun hayat mücadelesi içinde birçok vatandaşın zaman zaman birtakım sıkıntılar yaşayabildiğine dikkat çeken Kocaispir, "Bu gibi dönemlerde vatandaşlarımızın problemlerinin çözülmesi ve günlük yaşam kalitelerinin artırılması amacıyla profesyonel destek sağlıyoruz. Gerekli danışmanlık desteğini almak isteyen ailelerimiz ve bireylerimiz ücretsiz verdiğimiz bu hizmetimizden yararlanabilirler" ifadelerine yer verdi. - ADANA