Adana'da Asayiş Uygulamasında 13 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Adana'nın Yüreğir ilçesinde yapılan asayiş uygulamalarında polis ekipleri tarafından 13 ruhsatsız silah ele geçirildi. Ayrıca, aramalar sonucunda bir şahıs da yakalandı.

Adana'da Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, yaptıkları asayiş uygulamalarında 13 ruhsatsız silah ele geçirdi.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri akşam saatlerinde ilçe genelinde yapılan asayiş uygulamalarında şüphelilerin üst, ev ve araçlarında aramalar yaptı. Aramalar sonucunda 6 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet ruhsatsız tüfek, 179 adet fişek ele geçirildi. Ekiplerin yaptığı GBT sorgularında ise 21 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 şahıs yakalandı. - ADANA