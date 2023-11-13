Yüreğir'e 4 bin metrekarelik yeni park

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, geçen hafta yapımı tamamlanan ve hizmete açılan 4 bin metrekarelik Serinevler Parkı'nın mahalleye canlılık getirdiğini söyledi.

4 bin metrekarelik alanda inşa edilen parkı gezen Kocaispir, parkta vakit geçiren vatandaşlarla da sohbet etti, istek ve taleplerini dinledi. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Kocaispir, parkın mahalleye canlılık getirdiğini söyledi.

Yüreğir'de uygun bulunan alanlara park yapıp bu alanları yeşillendirerek, ilçede kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırdıklarını dile getiren Kocaispir, "İlçe sakinlerimize yeni parklar kazandırmaya devam edeceğiz" dedi.

Hizmetlerinin odağına insanı alan ve insan hayatına yatırım yapan Yüreğir Belediyesi olarak çevreci belediyecilik uygulamalarına çok önem verdiklerini dile getiren Kocaispir, yeşile bambaşka önem verdiklerinin altını çizdi.

Yüreğir'e 75 yeni park kazandırdıklarını belirten Kocaispir, "Yüreğir'imize bir yandan harika parklar yaparken, diğer yandan da eskiyen parklarımızı yeniliyoruz. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde çok güzel bir park yaptık. Parkımız tamamen kendi müdürlüklerimizin ortak çalışmasının bir ürünü olarak ortaya çıktı. Yüreğir'i güzelleştirmek ve geliştirmeyi kendimize ilke ve hedef edinmiştik. Çok şükür ilçemize güzel eserler kazandırdık, kazandırmaya devam edeceğiz. Serinevler Parkımız Yüreğirli hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. - ADANA