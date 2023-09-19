Adana'da Çalınan Motosiklet Sahibine Teslim Edildi

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüreğir ilçesinde çalınan bir elektrikli motosikleti buldu ve sahibine teslim etti. Şüpheli adliyeye sevk edildi.

Adana'da Jandarma ekipleri çalınan motosikleti bularak sahibine teslim etti.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüreğir ilçesinde ikamet eden bir kişinin elektrikli motosikletinin çalındığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Yüreğir İlçe Jandarma Komutanlığı Ekipleri ve Jandarma Dedektiflerince (JASAT) geniş çaplı çalışma başlatıldı. Ekiplerin yaptığı aramalarda elektrikli motosikleti Y.M. isimli şüphelinin çaldığı ve sakladığı tespit edildi. Ekipler bulduğu motosikleti sahibine teslim edildi.

Şüpheli adliyeye sevk edildi. - ADANA