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Emlak vergisi tarım arazilerinden kaldırılmalı

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Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, çiftçilerin girdi maliyetlerini karşılamakta zorlandığına dikkat çekerek, üzerinde emlak olmayan tarlalarına emlak vergisi ödenmemesi gerektiğini belirtti.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Üzerinde emlak olmayan tarım arazilerinden, emlak vergisi alınmamalı" dedi.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, çiftçilerin girdi maliyetlerini karşılamakta zorlandığına dikkat çekerek, "Pandemi, doğal afetler, girdi maliyetleri tarım üreticilerinin çok sıkıntılı zamanlar geçirmesine sebep oldu. Her şeye rağmen üretimden vazgeçmeyen çiftçilerimiz, girdi maliyetlerini karşılamakta zorlanırken bir de üzerinde emlak olmayan tarlalarına emlak vergisi ödemek zorunda bırakılıyor" dedi.

Doğan, 2023 yılının çiftçiler için çok zor geçtiğini belirterek, "Ayçiçeği, mısır ve pamuktan umduğunu bulamayan üreticiler narenciyeden de zarar ettiler. Erkenci çeşit mandalina ve mayer limon ağaçları söküldü ve sökülmeye devam ediyor. Bu kadar zor geçen bir yılda, tarım arazilerinden emlak vergilerinin alınmaması gerekir. Dünyada gıdaya erişim zorlaşıyor, sürdürülebilir tarım için, üreticilerin pozitif ayrımcılıkla desteklenmesi gerekirken, talep edilen emlak vergisi gibi ek maliyetler çiftçilerimizi mağdur ediyor. Emlak vergisi ödemeleri ile birlikte çiftçilerin nakit akışı olumsuz yönde etkileniyor ve finansal sıkıntılar yaşanıyor. Çiftçilerimizin tüm motivasyonu tarlasını ekmek biçmek, bahçesine en iyi verim alacak şekilde bakmak olmalıdır. Tarlalarına binen ek maliyetle birlikte büyük bir mağduriyet yaşayan çiftçiler, tarım faaliyetlerini sürdürmekte zorlanıyor ve bu durum da tarımsal üretimde sorunlara yol açıyor" şeklinde konuştu.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Doğan, Adana'da bazı ilçe belediyelerinin tarım arazilerinden vergi almadığına da vurgu yaparak, "Aynı hassasiyeti tüm belediyelerimiz göstermeli. Yolun, elektriğin, inşaatın olmadığı, üzerinde emlak olmayan sadece tarımsal üretimin yapıldığı arazilere gelen bu vergi yükü bir an önce kaldırılmalı" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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