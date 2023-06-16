Yüreğir Belediyesi Yaz Spor Okulları Kapılarını Açtı

Yüreğir Belediyesi her yıl düzenlediği Yaz Spor Okulları'na bu yıl 9 bin 150 çocuk kayıt yaptırdı. 20 farklı branşta düzenlenen spor okullarıyla çocuklar kötü alışkanlıklardan uzak tutulacak ve yetenekleri açığa çıkarılacak.

Yüreğir Belediyesi'nin her yıl gençler ve çocuklar için geleneksel olarak düzenlediği 'Yaz Spor Okulları' kapılarını açtı. Futboldan güreşe tenisten karateye kadar 20 farklı branşta düzenlenen spor okullarına bu yıl 9 bin 150 çocuk kayıt yaptırdı.

Yüreğir Belediyesi'nin çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, yaz boyunca verimli ve eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamak ve gizli kalmış yeteneklerini açığa çıkarmak amacıyla her yıl geleneksel olarak düzenlediği 'Yaz Spor Okulları', Ertuğrul Gazi Spor Kompleksi'nde düzenlenen törenle başladı.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in ev sahipliği yaptığı açılış törenine Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Yüreğir İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Bayram Akatekin, Halk Eğitim Merkezi Müdürleri, spor kurslarına katılan çocuklar ve aileleri katıldı.

Futbol, basketbol, voleybol, atletizm, satranç, masa tenisi, pilates, tekvando, dart, güreş, yüzme, jimnastik, tenis, karate, muay thai, judo, wushu, welness, floor curling ve okçuluktan oluşan 20 branştaki kurslarda eğitim alacak sporculardan başarı gösterenler Yüreğir Belediyesi Spor Kulübü'nün altyapı takımlarında yer alacak.

Bu yıl 9 bin 150 çocuğun kayıt yaptırdığı kurslarda alanında uzman eğitmenler görev yapacak. Spor kursları Ertuğrul Gazi Spor Kompleksi, PTT Evleri Spor Salonu ve Akdeniz Spor Salonu başta olmak üzere ilçe geneli 70 merkezde verilecek.

Yaz Spor Okullarının açılışına katılan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, minik sporcularla yakından ilgilendi. Çocukların yaz spor okuluna gösterdikleri ilginin memnuniyet verici olduğunu belirten Başkan Kocaispir, "Yüreğir'de spor kurslarımız yıl boyu devam ediyor. Bunun yanı sıra çocuklarımızın keyifli bir yaz geçirmelerini sağlamak, onlara sporu sevdirmek ve yeteneklerini geliştirmeleri için yaz spor okullarımızı başlatıyoruz. Formadan spor malzemesine kadar bütün ihtiyaçlarını ücretsiz karşılıyoruz. İnşallah burada eğitim alan çocuklarımız ilerde ülkemize hizmet edecek büyük sporcular olacaklar. Bize emanet edilen yavrularımıza gözümüz gibi bakacağız. Çocuklarımıza harika bir yaz tatili diliyorum" şeklinde konuştu. - ADANA