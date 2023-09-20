Adana'da çalınan 2 büyükbaş sahibine teslim edildi

Adana'da Yüreğir ilçesinde çalınan 2 büyükbaş hayvan, jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi. Çalınan hayvanların satın alan kişi ve hırsızlar hakkında adli işlem başlatıldı.

Adana'da jandarma ekipleri çalınan 2 büyükbaşı bularak sahibine teslim etti.

Yüreğir ilçesinde bir vatandaşın 2 büyükbaşının çalınması üzerine Adana İl Jandarma Komutanlığına bağlı Yüreğir İlçe Jandarma Komutanlığı Ekipleri ve Jandarma Dedektiflerince (JASAT) geniş çaplı araştırma yapıldı. Yapılan araştırmada çalınan hayvanların 3 şahıs tarafından Seyhan ilçesinde bir çiftliğe getirilerek başka bir şahsa satıldığı tespit edildi.

Çalınan hayvanlar bulunarak jandarma ekipleri tarafından sahibine teslim edilirken hayvanları çalan şahıslar ile satın alan kişi hakkında adli işlem başlatıldı. - ADANA