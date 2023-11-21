Yüreğir Belediyesi, pratik hizmet şubelerine yeni tahsilat merkezleri ekliyor

Yüreğir Belediyesi, PTT Adana Başmüdürlüğü ile iş birliği yaparak vatandaşların il veya ilçe merkezine gitmeden hizmetlerden yararlanabilmesi için pratik hizmet şubeleri kuruyor. Kışla, Karacaoğlan, Yavuzlar mahalleleri ve Beşocak Meydanı'na tahsilat merkezleri kurulacak.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, vatandaşların hayatlarını kolaylaştıracak adımlar atmaya devam ettiklerini söyledi.

Yüreğir Belediyesi'nin PTT Adana Başmüdürlüğü ile yaptığı iş birliği çerçevesinde, vatandaşların il veya ilçe merkezine gitmek zorunda kalmadan hizmetlerden yararlanabilmesi için tasarladığı pratik hizmet şubelerine yenileri ekleniyor.

Kocaispir ile Adana PTT Başmüdürü Korkmaz Gencer arasında imzalanan protokol kapsamında Kışla, Karacaoğlan ve Yavuzlar mahalleleri ile Beşocak Meydanı'na tahsilat merkezleri kurulacak.

Daha önce Yakapınar ve Solaklı Mahallelerinde hizmete sunulan ve vatandaşa büyük kolaylık sağlayan hizmet merkezlerinde her türlü tahsilat, para yatırma, posta, kargo gönderme, sigorta ve askerlik borçlanmasına kadar tüm işlemler yapılabiliyor.

Çözüm üreten bir anlayışla hizmet sunduklarını kaydeden Kocaispir, "Yüreğir'imiz için çalışmaya, şehrimize değer katmaya devam ediyoruz. Depremde hasar gören şubelerde hizmet verilemediğinden dolayı hızlı bir çözüm ürettik. Pratik hizmet şubelerimiz vatandaşlarımız için büyük kolaylık oldu. İlk olarak Yakapınar ve Solaklı Mahallelerimizde hizmete sunmuştuk. Şimdi bu sayıyı artırıyoruz. Kışla, Karacaoğlan, Yavuzlar Mahallelerimiz ve Beşocak Meydanı için imzaları attık. Çözüm üreten bir belediye olarak hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. - ADANA