Adana'da Elektrikli Bisiklet Hırsızı Yakalandı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir kişinin elektrikli bisikletinin çalındığı bilgisi üzerine yapılan araştırma sonucunda şüpheli yakalandı ve bisiklet sahibine teslim edildi.

Adana'da elektrikli bisiklet çaldığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yüreğir ilçesinde bir kişinin elektrikli bisikletinin çalındığı bilgisinin alınması üzerine Yüreğir İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) araştırma başlatıldı.

Çalışma sonucu ekipler, elektrikli bisikleti çalan Y.M'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Elektrikli bisiklet sahibine teslim edildi.