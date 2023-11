Yüreğir Belediye Başkanı Mahalle Buluşmaları Programında PTT Evleri Mahallesi Sakinleriyle Bir Araya Geldi

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, 'Mahalle Buluşmaları' programında PTT Evleri Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi.

Yüreğir Belediyesi'nin birlik ve beraberliği artırmak, istek ve önerileri dinlemek, sorunları daha hızlı çözüme kavuşturmak amacıyla başlattığı 'Mahalle Buluşmaları' devam ediyor. Her an ilçe sakinleri ile iç içe olan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla PTT Evleri Mahallesi'nde 'Mahalle Buluşması' programı düzenledi. Vatandaşların ilgi gösterdiği programda konuşan Başkan Kocaispir, göreve geldiği günden itibaren hayata geçirdiği çalışmalar ve projeler, yapacağı hizmetler ile ilgili bilgiler vererek, görüş alışverişinde bulundu. Sürekli sahada vatandaşların dertleriyle dertlenip, ilçenin gelişimi için birlikte çaba sarf ettiklerini belirten Başkan Kocaispir, "Bu hafta Mahalle Buluşması'nı PTT Evleri Mahallemizde hemşehrilerimizin huzurunda gerçekleştirdik. Belediye çalışmaları hakkında bilgi vererek mahalle sakinlerimizin taleplerini dinledik. Yüreğir'de hizmet üretmek için var gücümüzle gece gündüz demeden çalışıyoruz. Hemşehrilerimizin mutlu bir ilçede yaşaması için her türlü imkanı seferber ederek, ilçemizi birlikte yönetmeye devam edeceğiz" dedi. - ADANA