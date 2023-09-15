Yüreğir Belediyesi, Cami Temizliklerine Devam Ediyor

Yüreğir Belediyesi, vatandaşların ibadetlerini daha hijyenik ortamda yerine getirebilmeleri için ilçe genelinde cami temizliklerine devam ediyor. Camilerin avluları, abdest alma bölümleri ve tuvaletlerinin yanı sıra iç bölümleri de özenle temizleniyor.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "İbadethanelerinin temizliğini titiz bir şekilde yapılıyor" dedi.

Yüreğir Belediyesi, vatandaşların ibadetlerini daha hijyenik ortamda yerine getirebilmeleri için ilçe genelinde cami temizliklerine devam ediyor.

Yüreğir Belediyesi ibadethane temizlik ekiplerinin düzenli aralıklarla yaptığı temizlik çalışmalarında camilerin avluları, abdest alma bölümleri ve tuvaletleri yıkanıyor. İç bölümlerde halılar özel makine yardımı ile süpürülürken mihrap, minber, vaaz kürsüsü ve pencereler ise tek tek siliniyor.

Kocaispir, ibadethanelerin temizliği konusunda uzun yıllardır titiz bir hizmet verdiklerini ifade etti. Yüreğir genelinde yapılan temizlik çalışmalarının yanı sıra tüm ibadethaneleri de pırıl pırıl temizlediklerini belirten Kocaispir, manevi değeri olan bu hizmeti yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Vatandaşlar ve cami görevlileri ise temizlik çalışmalarından oldukça memnun olduklarını belirtip yapılan hizmet için Kocaispir'e teşekkür etti. - ADANA