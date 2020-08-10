Yol tartışmasında ev sahibi konuştu Zonguldak'ta "Tapulu arazim" diyerek 8 hanenin evine ulaşımına izin vermediği iddia edilen ev sahibi konuştu.

Zonguldak'ta "Tapulu arazim" diyerek 8 hanenin evine ulaşımına izin vermediği iddia edilen ev sahibi konuştu. Ev sahibi, mahkeme yoluyla sınırını belirledikten sonra yine yol verdiğini ifade etti.

Yeşil Mahalle Akşemsettin Caddesi üzerinde 8 haneye giden yolun, tapulu arazi olduğu gerekçesiyle kapatıldığı iddialarının ardından karşı taraf İHA'ya konuştu. Yıllarca kendilerine ait arazinin başkaları tarafından kullanıldığını söyleyen Çetin Yanık, mahkemeye başvurduklarını, ardından sınırlarının belirlendiğini ifade etti.

Yanık, şöyle devam etti:

"Hakkımızda çıkan haberlere dayanarak biz de konuşmak istedik. Bu arkadaşların söylediği gibi hiç aslı astarı yoktur. Bu arkadaşların şikayet etmesi kendilerince yaraları var. Daha önce burada yol vardı. Buranın bizim olduğunu senelerce sonra öğrendik. Bu şahıslar bizim yerimizi senelerce ektiler biçtiler. Biz buranın bize ait ve tapulu olduğunu seneler sonra öğrendik. Kendilerine de yerin bize ait olduğunu söyledik. Defalarca söyledik. Hiçbir cevap alamadık. Kadastroyu buraya getirerek yerimizi belirledik. Yerimiz bunlardayken hem vergimizi veriyorduk hem de burayı bize kullandırtmıyorlardı. Üstüne basa basa bize tehdit amacıyla da geldiler söylediler. Bizim olup da haberimiz olmayan bu yerleri kullanamıyorduk. Sonradan ortaya çıkınca şu anda bu iş böyle oldu. Mahkemeye de verdik. Mahkeme heyeti geldi. Kadastro geldi. Bize 'Bu yer sizin, istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. İsterseniz kapatın' dedi. Bunu onlar da biliyor. Biz buraya yerimizi bilelim, sınır yapalım. İnsanlar yine geçsin dedik. Yok ambulans geliyormuş. Ömrümde kaç defa ambulans girmiş." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA