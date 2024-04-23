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Zonguldak'ta Elektrik Direğine Çarpan Pikap Fındık Tarlasına Uçtu: 2 Yaralı

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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde meydana gelen kazada, elektrik direğine çarpan pikap fındık tarlasına uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde elektrik direğine çarptıktan sonra fındık tarlasına uçan pikap bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Alaplı ilçesi Mollabey ile Çatak köyü arasında meydana geldi. Seyir halinde olan Ece A. yönetimindeki 67 DE 013 plakalı Mitsubishi marka pikap kontrolünü kaybetti. Araç önce elektrik direğine sonra fındık tarlasına uçtu. Kazada sürücü Ece A., ile yanında bulunan Yasir A., yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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