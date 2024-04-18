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Zonguldak'ta Bisiklet Etkinliği Düzenlenecek

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bisiklet turizmi ve etkinliklerinin geliştirilmesi amacıyla 20-21 Nisan 2024 tarihlerinde bisiklet etkinliği düzenlenecek. Etkinlik, panel, çalıştay ve bisiklet turu olmak üzere 3 farklı aşamadan oluşacak ve bölgede ekoturizmin, doğa sporlarının ve sürdürülebilir turizmin gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bisiklet turizmi ve etkinliklerinin geliştirilmesi amacıyla bisiklet etkinliği düzenlenecek.

Batı Karadeniz Bölgesi'nde bisiklet turizmi ve bisiklet etkinliklerinin geliştirilmesi amacıyla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Kdz. Ereğli Kaymakamlığı, çeşitli kurum ve kuruluşlar ve BAKKA iş birliğiyle 20-21 Nisan 2024 tarihlerinde bisiklet etkinliği düzenlenecek.

20-21 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek etkinlik panel, çalıştay ve bisiklet turu olmak üzere 3 farklı aşamadan oluşacak. BAKKA'nın "Ekoturizm ve Doğa Sporlarının Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı" kapsamına giren söz konusu etkinliğin bölgede ekoturizmin, doğa sporlarının ve sürdürülebilir turizmin gelişimi ile bisiklet rotalarının güçlendirilmesine katkı sunması bekleniyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Zonguldak Ereğli Turizm Spor Güncel Haberler

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