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Üniversiteler Arası Salon Futbolu Bölgesel Lig Grup Müsabakaları Tamamlandı

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Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2023-2024 öğretim yılı Üniversiteler Arası Salon Futbolu Bölgesel Lig Grup Müsabakaları'nın finali tamamlandı. Dereceye giren takımlara kupaları verildi.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2023-2024 öğretim yılı Üniversiteler Arası Salon Futbolu Bölgesel Lig Grup Müsabakaları'nın finali tamamlandı.

Dört gün süren müsabakaların ardından oluşan puan tablosuna göre dereceye giren takımlara kupaları verildi. Erkekler kategorisinde birinciliği Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi elde ederken kadınlar kategorisinde ise birincilik Kastamonu Üniversitesinin oldu. Düzenlenen organizasyonun ardından ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, "Müsabakaların sonunda kupayı kaldıran üniversiteleri ve centilmence mücadele eden tüm sporcuları tebrik ediyorum. Bununla birlikte müsabakalarda görev alan hakemlere, temsilcilere, emeği geçen tüm görevlilere ve bu tür etkinliklerin düzenlenmesinde büyük rol oynayan Türkiye Üniversite Sporları Federasyonuna teşekkürlerimi sunuyorum" diye belirtti. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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