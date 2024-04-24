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Zonguldak'ta Emekli Maden İşçisinin Başının Kesilerek Vücudundan Ayrılması Davası

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Zonguldak'ta 70 yaşındaki emekli maden işçisi Mustafa Keleş'in başının kesilerek vücudundan ayrı bir yere gömülmesiyle ilgili tutuksuz yargılanan sanıklar hakim karşısına çıktı. Olayla ilgili detaylar ve tanıkların ifadeleri duruşmada paylaşıldı.

Zonguldak'ta 70 yaşındaki emekli maden işçisi Mustafa Keleş'in başının kesilerek vücudundan ayrı bir yere gömülmesiyle ilgili tutuksuz yargılanan sanıklar hakim karşısına çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Çaycuma'nın Dursunlar köyünde emekli madenci 70 yaşındaki Mustafa Keleş'ın cesedi başından ayrılmış şekilde ormanda bulundu. Jandarma ekiplerinin yaptığı titiz çalışma sonucu Keleş'in baltayla kesildiği düşünülen başı, vücudundan yaklaşık 300 metre uzaktaki bir kuyuda bulundu.

Köye giriş çıkışların sınırlandırıldığı ve olayla ilgili tüm şüphelilerin ifadelerinin yanı sıra parmak izlerinin de alınarak DNA örnekleriyle eşleştirildiği olayda bazı şüpheliler gözaltına alındı. 8,5 ay tutuklu kalan İbrahim K., 18 Mayıs 2023 günü görülen duruşmada somut delil bulunmaması ve sağlık durumu göz önüne alarak tahliye edildi.

Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden yargılamada "nitelikli şekilde kasten öldürme" suçlamasıyla yargılanan 9 tutuksuz sanıktan 7'si hakim karşısına çıktı. Öldürülen Mustafa K.'nin yakınları da duruşmada hazır bulundu. İlçe Jandarma Komutanı da duruşmada tanık olarak dinlendi.

Tanıklardan Kemal T., olayı halasından öğrendiğini, eve gidip ailesine anlattığını söyledi. Mahkeme heyetinin sorusu üzerine tutuksuz yargılanan babası Cihan T.'nin daha önce ev satın alma konusunda maktul Mustafa Keleş ile tartışma yaşadığını anlattı. Ölen Mustafa Keleş'in yakınlarının avukatı; sanık İbrahim K.'nin kızı D.K.'nin hiçbir husumet yokken köy sakinlerinden N.A.'nın arkasından yaklaşarak başına balyozla vurduğunu öğrendiklerini, ailenin sinsice arkadan yaklaşarak bu tarz eylemlerinin olduğunu vurgulamak istediklerini söyledi.

Olay günü, İbrahim K.'nin küfe yaktığına dair tanık beyanları olduğunu söyleyen taraf avukatı, tutuksuz sanığın söz konusu suçu işlediğine dair somut deliller bulunduğunu öne sürerek tutuklanmasını talep etti.

Cezaevinde 8.5 ay kaldığını bu süreçte sadece gardiyanın kendisine hangi suçtan içeriye girdiğini sorduğunu anlatan İbrahim K., "Ben de gardiyana iftira sebebiyle cezaevine girdiğimi söyledim. Koğuştan hükümlü veya tutuklulardan herhangi birisi cezaevine neden girdiğime dair bana bir soru sormadı" dedi.

Tutuksuz sanık İlyas A., olayın yaşandığı yere herkesin hayvanını otlatmaya getirdiğini söyleyerek kendisine yönelik suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı 10 Temmuz 2024 tarihine erteledi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Zonguldak Hakim Maden 3.Sayfa Güncel Haberler

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