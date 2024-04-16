Zonguldak'ta Otizmli Bireyler Tiyatro ve Halk Oyunlarıyla Sosyal Hayata Katılıyor

Zonguldak'ta tiyatro ve halk oyunları eğitimi alan otizmli bireyler ve aileleri, sosyal hayata aktif katılımlarının yanı sıra keyifli vakit geçirme imkanı buluyor.

Karaelmas Otizmli Bireyler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince (KOBDER) otizmli bireylere yönelik farkındalık oluşturmak ve ailelerinin sosyalleşmesini sağlamak amacıyla "Onlara Farklılıklarıyla Değil İsimleriyle Seslen" projesi hazırlandı.

17 otizmli birey ile aileleri ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Psikoloji Bölümünden 10 öğrencinin yer aldığı ekip, "Simitçi Mercan" ve "Metrük" isimli tiyatro oyunları ile "Engelsiz Anneler" ve "Otizmli Çocuklar" halk oyunları gösterimi için 6 ay önce çalışmalarına başladı.

Yahya Kasımfırtına'nın yönetmenliğinde tiyatro, Güler Kapusuz Yılmaz'ın eğitmenliğinde halk oyunlarına hazırlanan ekip, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü binası tiyatro salonunda sahne alacak.

KOBDER Başkan Yardımcısı Aytekin Kaçmak, AA muhabirine, özel gereksinimli bireyler ile annelerinin şans verildiğinde sosyal hayata girebileceklerini kanıtlamayı hedeflediklerini söyledi.

Projenin başında birçok annenin çekindiğini ancak cesaretlendirme sonucu yapabileceklerine inandıklarını belirten Kaçmak, "Birlikte etkileşim aldık. Çocuklarıyla sahneye çıktılar, oyun oynadılar ve bir bağ kuruldu. Hem otizmli bireyler hem de aileler için özgüven gelişti." diye konuştu.

"Bu gibi projeler bizler için moral oluyor"

Otizmli birey annesi Seher Kızıl, bu tür projelerin kendileri için moral olduğunu dile getirdi.

Etkinliklerden önce hafta sonlarını evlerinde geçirdiklerini anlatan Kızıl, "Çocuklarımız kendisi gibi çocuklarla vakit geçiriyor. Burada kimse kimseyi kırmıyor, ego savaşı yok. Burada kimi çok yüksek mertebede, kimiyse benim gibi ev hanımı ama hepimiz aynı seviyedeyiz. Çünkü burada herkesin aynı tarz çocukları, kardeşleri var." ifadesini kullandı.

Otizmli kardeşiyle ekibe dahil olan Zonguldak BEÜ öğretim görevlisi Mestinaz Gündaş da 1,5 yıl önce anneleri vefat ettiğinde birlikte yaşamaya başladığı kardeşi Aziz'in, yetişkin olmasına rağmen anne kaybıyla ağır travma geçirdiğini kaydetti.

Zorlu süreci diğer otizmli bireyler ve aileleriyle aştıklarını vurgulayan Gündaş, "Sosyal faaliyetler Aziz'e çok iyi geldi. Kardeşim annemin vefatından sonra tamamen eve kapanmıştı. Bu etkinlere gelerek daha mutlu biri olmaya başladı. Bu bizim için o kadar büyük bir adım ki..." dedi.

Gönüllü eğitmen, yönetmen ve öğrenciler mutluluk duyuyor

Halk oyunları eğitmeni Güler Kapusuz Yılmaz ise otizmli bireylerin istedikleri zaman başarılı olabildiğini belirterek, "Burada mutlu şekilde çalışıyorlar. Anneler de çocuklarına çok güzel örnek oluyor. Otizmli bireylere bir şeyler verebilmek çok güzel bir duygu. Sabırla ve özveriyle çalışıyoruz, sonucunu çok güzel alıyoruz." diye konuştu.

Gönüllü olarak oyunların yönetmenliğini yapan Yahya Kasımfırtına da aile ortamında çocukların kurallara güzel uyduğuna, paylaşımlarda bulunduklarına ve örnek davranışlar sergilediklerine değinerek, gururla ve onurla bu işi sürdürdüğünü, ellerinden geldiğince de devam ettireceklerini söyledi.

Zonguldak BEÜ Psikoloji Bölümü öğrencisi Meltem Yazıcı ise projeyi ilk duyduğunda heyecanlandığını ancak "Yapabilir miyim?" korkusu yaşadığını belirterek, çocuklarla ve ailelerle tanıştıkça, bir şeyler paylaştıkça kendi adına çok güzel deneyim elde ettiğini, birçok anı biriktirdiğini ve pek çok ders çıkardığını dile getirdi.

Otizmli Ela Topuz ve Çağan Mirza Durmuş da çok emek verdikleri çalışmaların verimli geçtiğini, burada olmaktan mutlu olduklarını vurguladı.