Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde süs bitkileri serasında yangın çıktı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki bir süs bitkileri serasında çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Müftü Mahallesi'nde bulunan sera ve bitki üretim yerinde sabah 05.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Seradan alevlerin yükseldiğini gören çevredeki mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. Çıkan yangında yaralanan olmazken, alevleri kontrol altına alan itfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra soğutma çalışması gerçekleştirdi. Polisin yangınla ilgili tahkikatı sürüyor. - ZONGULDAK