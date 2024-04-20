Zonguldak'ta Kaybolan Genç Ormanda Bulundu

Zonguldak'ta akrabaları ile gezmeye geldiği ormanda kaybolan 23 yaşındaki genci, jandarma ekipleri 3 kilometre uzaklıkta buldu.

Edinilen bilgiye göre, 23 yaşındaki Fatih A., dün akşam saatlerinde halası ve kuzeni ile birlikte gezmek için ormanlık alana geldi. Burada araçtan inen Fatih A. bir anda gözden kayboldu. Yakınlarının haber verdiği Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler bölgede arama çalışması başlattı.

Saat 21.00 sıralarında kaybolan genç, 02.00 sıralarında kaybolduğu yerden 3 kilometre uzaklıkta sağ olarak bulundu. Ekiplerin ilk müdahalesini yaptığı genç, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Gencin durumunun iyi olduğu ve bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi. - ZONGULDAK