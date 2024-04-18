Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Bulutistan Heyeti Rektör Özölçer'i Ziyaret Etti

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir ve Bulutistan Yönetim Kurulu üyeleri ile beraberindeki heyet Rektör Özölçer'e ziyarette bulundu.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir ve Bulutistan Yönetim Kurulu üyeleri Altuğ E ker ve Hakan İnanır ile beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Konuklarının ticaret ve teknoloji alanında gerçekleştirdikleri çalışmaları bir süre dinleyen Rektör Özölçer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Heyet, misafirperverliğinden dolayı Rektör Özölçer'e teşekkürlerini sundu.

Ziyaret iyi niyet temennileri ile son buldu. - ZONGULDAK