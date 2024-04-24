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Zonguldak'ta Yazdan Kalma Hava Vatandaşları Sokaklara Çekti

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Zonguldak'ta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasının ardından vatandaşlar sahil ve sokaklara ilgi gösterdi. Vatandaşlar sıcak havanın tadını güneşlenerek ve alışveriş yaparak geçirdi. Hava sıcakları ise 24 derecelere kadar yükseldi.

Zonguldak'ta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasının ardından vatandaşlar sahil ve sokaklara ilgi gösterdi.

Zonguldak'ta yazdan kalma bir hava yaşanmasının ardından vatandaşlar sahil ve sokaklara ilgi gösterdi.

Vatandaşlar sıcak havanın tadını güneşlenerek ve alışveriş yaparak geçirdi.

Hava sıcakları ise 24 derecelere kadar yükseldi.

Esnaf Tahir Buyurucu, "Yıllardır böyle bir sıcaklık gördüğümüz yok. Afrika'dan gelen toz bulutu hava değişiyor. Sonu iyi olmayan tabiat olayları da var. Aşırı bir sıcak gün. Arabaların üzerine bakın olduğu gibi çamur. Bunaltıcı bir hava var. Yaz erken geldi gibi. Yazdan da ilgisi yok. Deniz hala soğuk"dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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