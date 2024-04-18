Zonguldak'ta Mart Ayında 485 Konut Satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre geçen Mart ayında Zonguldak'ta 485 konutun satışı gerçekleştirildi.

TÜİK, 2024 yılı Mart ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. 2024 yılı Ocak ayında 363, Şubat ayında 432 ve Mart ayında 485 konutun satışı gerçekleştirildi. Öte yandan 2023 yılı Zonguldak ilçelerindeki konutların satışlarına ilişkin istatistikler de paylaşıldı.

Verilere göre 2023 yılında Alaplı ilçesinde 381, Çaycuma ilçesinde bin 90, Devrek ilçesinde 603, Karadeniz Ereğli ilçesinde bin 652, Gökçebey ilçesinde 171, Kilimli ilçesinde 196, Kozlu ilçesinde 845, Merkez ilçede ise bin 155 konutun satışı gerçekleştirildi. - ZONGULDAK