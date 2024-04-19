Üye Girişi
Haberler

Zonguldak'ta U-16 Şampiyonası maçında gerginlik yaşandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta düzenlenen Türkiye U-16 Şampiyonası 1. kademe müsabakasında Düzce 81 Ayyıldızspor ile Sakarya Karasuspor maçı sonrası iki takım futbolcuları gergin anlar yaşadı. Emniyet güçleri müdahalede bulundu.

Zonguldak'ta düzenlenen Türkiye U-16 Şampiyonası 1. kademe müsabakasında Düzce 81 Ayyıldızspor ile Sakarya Karasuspor maçı sonrası iki takım futbolcuları gergin anlar yaşadı.

18-21 Nisan tarihleri arasında Zonguldak'ta gerçekleştirilen U-16 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe müsabakaları 6 takımın katılımı ile Zonguldak Fener Sahası'nda oynanmaya devam ediyor.

İlk maçını kaybeden 81 Ayyıldızspor elenirken, Karasuspor ise ilk maçını oynadığı grupta yarın son maçına çıkacak. Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından ise sevinç gösterisi yapan Karasussporlu futbolcularla Düzce 81 Ayyıldızsporlu futbolcular arasında gerginlik yaşandı. Emniyet güçleri müdahalede ederek, olayların büyümesini engeledi.

Her iki takım yaşanan gerginlik sonrası soyunma odasına doğru ilerledi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Zonguldak Türkiye Sakarya Düzce Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bein Sports CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Diyarbakır Belediyesi bayrak olayı ne? Belediye meclisinden kaldırıldı mı? Beşiktaş Ankaragücü maçı CANLI izle! 19 Nisan BJK Ankaragücü Konferans Ligi maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? 21 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 21 Nisan Pazar burç yorumları nedir? Gaddar 14. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 19 Nisan Gaddar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kızılcık Şerbeti 68. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 19 Nisan Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Sarı kod uyarısı nedir? İşte MGM Sarı kod uyarısının anlamı Yalı Çapkını 67. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 19 Nisan Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Arka Sokaklar 671. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 19 Nisan Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Ateş Kuşları 52. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 19 Nisan Ateş Kuşları yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kara Ağaç Destanı 9. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 19 Nisan Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? 19-20 Nisan Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? NO Pelicans Sacramento Kings NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 19 Nisan Basketbol NBA CANLI İZLE! Miami Heat Chicago Bulls NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 19 Nisan Basketbol NBA CANLI İZLE! 19-20 Nisan hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title