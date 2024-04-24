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Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı

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Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 225 gram uyuşturucu madde, 1 adet tabanca ve 8 adet mermi ele geçirildi.

Zonguldak'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekipleri il merkezinde operasyon gerçekleştirdi. Narkotik operasyonu kapsamında M.S. ve O.T. isimli iki şüpheli yakalandı. Operasyonda ölümcül etkiye sahip 225 gram uyuşturucu madde, 1 adet tabanca ve 8 adet mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan M.S. ve O.T. isimli şüpheliler hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan adli işlem yapıldı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen M.S. ve O.T. isimli şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Operasyon Zonguldak Güvenlik 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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