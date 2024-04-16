Mali Müşavirlere Enflasyon Düzeltmesi İçin Ücret Ödenmeli

Zonguldak Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Hasan Kahveci, mali tablolara uygulanacak olan enflasyon düzeltmesi işlemleri için ücret ödenmesi gerektiği tavsiyesinde bulundu.

ZSMMMO Oda Başkanı Hasan Kahveci, "VUK 555 Sıra Nolu Tebliğe göre mali tablolara uygulanacak olan Enflasyon Düzeltmesi işlemleri ile ilgili Mali Müşavirlere verdikleri hizmet dolayısıyla Ücret Ödenmelidir" dedi.

Mali müşavirlere iş yükü oluşacağını ifade eden Kahveci, 'İlgili Tebliğ Kapsamında uygulanacak olan Enflasyon Düzeltmesi ile ilgili Muhasebe işlemlerine ilişkin yoğun mesai harcayan "Mali Müşavir" Meslek Mensuplarına Ek ücret ödenmelidir. Bilindiği üzere her yıl Mart ayında Gelir vergisi Mükelleflerinin Gelir Beyannameleri, Nisan ayında ise Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin ise Kurum kazançlarının beyanı verilmektedir. Bu beyannamelerin eklerinde Mükelleflere ilişkin Mali veriler olan Bilanço Gelir Tablosu gibi Ek tablolar yer almaktadır. Bu tablolardan Bilançoda yer alan mali olmayan varlıklar' Enflasyon Düzeltmesine tabii tutulacaktır. Bu işlem sonrasında Enflasyon Düzeltmesi öncesi ve Enflasyon Düzeltmesi sonrası olmak üzere ayrı tablolar Beyannamelerin ekinde yer alacaktır. Bu durum, bu tabloları özenle hazırlayan Mali Müşavirlere ilave iş yükü oluşturmaktadır. Mart ve Nisan aylarında rutin yoğunluklarından daha yoğun bir iş yükü üstlenen Mali Müşavirler, bu aylarda gece yarılarına kadar hatta sabahlara kadar ofislerinde çalışmaktadırlar. Gece yarıları ofis ışıkları sönmeyen Mali Müşavirler, ailelerinden, sağlıklarından, genel yaşam süreçlerinden ciddi fedakarlıklar yapmaktadır" dedi.

Odanın yayınladığı ücret tarifesinde enflasyon düzeltme işlemleri ile ilgili ilave ücret alınmasına ilişkin bilgilerin de yer aldığını aktaran Kahveci, "Dolayısıyla bu fedakarlıklarının karşılığı olarak bu ilave iş yükleri için Mali Müşavirlere Ücret Tarifeleri gereği ilave ücret ödenmelidir. Enflasyon Düzeltmesi Muhasebesi işlemleri ile ilgili ZSMMMO'nun yayınlanan ücret tarifesinde "Enflasyon Düzeltme İşlemleri" ile ilgili ilave ücret alınmasına ilişkin bilgiler yer almaktadır. Neredeyse 20 yıllık verilerin Enflasyona göre düzenleneceği bu tablolar ile Mükellefler daha dinamik ve sağlıklı Mali Tablolara kavuşarak, bu tablolar ile Finansman ihtiyaçlarını daha sağlıklı verilerle analiz ettirerek karşılayacaklardır. Dolayısıyla bu tabloların oluşmasında emek veren emekçilerin de haklarını almaları gayet tabiidir. Sonuç olarak, Mali Müşavirlere bu iş yükü neticesinde Enflasyon Düzeltmesi" ile ilgili ücret ödenmelidir. Tüm Meslektaşlarıma bu yoğun dönemlerinde çalışmalarında kolaylıklar, başarılar ve bol kazançlar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK