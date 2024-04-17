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Zonguldak'ta Vatandaşlar Sıcak Havayı Değerlendirdi

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Zonguldak'ta hava sıcaklıklarının 24 dereceye göstermesinin ardından vatandaşlar cadde ve sahillere akın etti. Yazdan kalma bir gün yaşayan vatandaşlar, sıcak havanın tadını yürüyüş yaparak ve güneşlenerek geçirdi.

Zonguldak'ta hava sıcaklıklarının 24 dereceye göstermesinin ardından vatandaşlar cadde ve sahillere akın etti.

Zonguldak'ta yazdan kalma bir gün yaşayan vatandaşlar cadde ve sahillere ilgi gösterdi. Vatandaşlar sıcak havanın tadını yürüyüş yaparak ve güneşlenerek geçirdi. Termometreler 24 dereceye kadar yükseldi. Orhan Hamarat, "Yaz ilkbahar zaten kışı unuttuk. Birde yaza geçiş yaptık. Havaların ani ısınması psikolojik olarak bizleri bile etkiliyor. Kesinlikle havalar normal değil. İlkbahar olmadı, kış zaten olmadı. Havalara alışamadık" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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