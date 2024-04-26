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MHP Alaplı eski İlçe Başkanı Serhat Sözer doğum gününde toprağa verildi

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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kendisine ait fındık bahçesinde kendisini ağaca asan MHP Alaplı eski İlçe Başkanı 43 yaşındaki Serhat Sözer doğum gününde toprağa verildi.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kendisine ait fındık bahçesinde kendisini ağaca asan MHP Alaplı eski İlçe Başkanı 43 yaşındaki Serhat Sözer doğum gününde toprağa verildi.

Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde ailesinin kendisinden bir süre haber alamadığı ARGE İl Başkan Yardımcısı ve MHP Alaplı eski İlçe Başkanı Serhat Sözer (43), eşi tarafından fındık bahçesindeki ağaca iple kendini asmış vaziyette bulunmuştu. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri Serhat Sözer hayatını kaybettiğini belirledi. 43 yaşındaki Serhat Sözer bugün öğle saatlerinde Alaplı Merkez Caminde kılınan cenaze namazına müteakip, Tepeköy aile kabristanlığında gözyaşları içinde toprağa verildi. Cenazeye milletvekilleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ailesi ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.

Bugün doğum günü olduğu öğrenilen, Serhat Sözer'in cenazesinde ailesinin ve yakınlarının göz yaşlarını tutamadığı güçlükle ayakta durdukları görüldü. - ZONGULDAK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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