Zonguldak'ta kontrolden çıkan otomobil karşı yola geçti. Kazada yaralanan sürücü 20 metreden aşağıya uçmaktan son anda kurtuldu.

Kaza öğlen saatlerinde Zonguldak- Ankara karayolu Gökgöl Mağarası mevkisinde yaşandı. İddiaya göre E.Y. idaresindeki 67 DE 698 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje aşıp karşı yola geçti.

20 metreden aşağıya uçmaktan son anda kurtulan sürücünün imdadına vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü E.Y.'ye ilk müdahaleyi yaptı. Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kaza dolayısıyla çevrede güvenlik önlemi aldı. Aracın yola savrulan parçaları da toplanarak yol güvenliği sağlandı. - ZONGULDAK