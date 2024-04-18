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Zonguldak'ta Kontrolden Çıkan Otomobil Karşı Yola Geçti

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Zonguldak-Ankara karayolu Gökgöl Mağarası mevkisinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil karşı yola geçti. Sürücü 20 metreden aşağıya uçmaktan son anda kurtuldu.

Zonguldak'ta kontrolden çıkan otomobil karşı yola geçti. Kazada yaralanan sürücü 20 metreden aşağıya uçmaktan son anda kurtuldu.

Kaza öğlen saatlerinde Zonguldak- Ankara karayolu Gökgöl Mağarası mevkisinde yaşandı. İddiaya göre E.Y. idaresindeki 67 DE 698 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje aşıp karşı yola geçti.

20 metreden aşağıya uçmaktan son anda kurtulan sürücünün imdadına vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü E.Y.'ye ilk müdahaleyi yaptı. Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kaza dolayısıyla çevrede güvenlik önlemi aldı. Aracın yola savrulan parçaları da toplanarak yol güvenliği sağlandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Zonguldak Ankara 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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