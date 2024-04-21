Üye Girişi
Haberler

Adalet Bakanlığı'na bağlı kurumlar arası Zonguldak futbol turnuvası başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanlığı'na bağlı kurumlar arasında düzenlenen Zonguldak futbol turnuvası, Zonguldak Hakimler ve Savcılar ile Kdz. Ereğli Avukatlar arasındaki karşılaşma ile başladı. Turnuvanın açılış maçında Zonguldak Hakimler ve Savcılar takımı, Kdz. Ereğli Avukatlar takımını 6-4 yenerek ilk galibiyeti elde etti.

Adalet Bakanlığı'na bağlı kurumlar arası Zonguldak futbol turnuvası Fener Sentetik Saha'da Zonguldak Hakimler ve Savcılar ile Kdz. Ereğli Avukatlar arasında oynanan karşılaşma ile başladı.

Bu yıl ilki düzenlenen futbol turnuvasının açılış maçına Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, İdare Mahkemesi Başkanı Halil Onur, Baro Başkanı Türker Kapkaç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel ile çok sayıda Hakim, Cumhuriyet Savcısı, Avukat ve adliye personeli ilgiyle izledi.

Oldukça çekişmeli geçen karşılaşmalar nefes kesen görüntülere sahne oldu. Turnuvanın açılış maçında Zonguldak Hakimler Savcılar takımın rakibi Kdz. Ereğli Avukatlar takımı oldu. Turnuvanın ikinci karşılaşmasında ise Alaplı Adliyesi takımı Zonguldak Avukatları ile karşılaştı.

Yanı sıra fair play örneği hareketlerin de yer aldığı karşılaşmalarda heyecan bir an olsun düşmezken hukukçu sporcular rakip ağları havalandırmak için ter döktü.

Turnuvanın açılış maçında etkili olan yağmur yağışı heyecanı engelleyemezken Zonguldak Hakimler ve Savcılar Takımı rakibi Kdz. Ereğli Avukatları 6-4 yenerek turnuvanın ilk galibiyet alan takımı oldu. Turnuvanın ikinci karşılaşmasında ise Zonguldak Merkez Avukatları Alaplı Adliyesi ile karşılaştı. Temponun hiç düşmediği karşılaşmada Zonguldak Merkez Avukatları rakibi Alaplı Adliyesini 4-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Adalet Bakanlığı Kurumlar Arası Zonguldak Futbol Turnuvasının ikinci gününde ise Zonguldak Adliyespor ile Beycumaspor karşılaşması ile başlayacak ve Zonguldak Cezaevispor ile Devrek Açık Cezaevispor maçı ile tamamlanacak. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Adalet Bakanlığı Zonguldak Futbol Ereğli Hakim Hukuk Yaşam Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Keşan Belediyesi hangi parti? Keşan Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? Bugün İstanbul'da yağmur yağacak mı? 21 Nisan Pazar Bugün İstanbul'da hava nasıl olacak, yağmur bekleniyor mu? KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 2024: Kurban bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 21 Nisan Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? 19 NİSAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler geldi? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 21 Nisan Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 21 Nisan dün gece deprem mi oldu? ALES SINAVI SAAT KAÇTA? ALES sınavı ne zaman başlıyor, bitiyor? ALES sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek? ALES Sınavı kaç dk? ALES sınavı ne kadar, kaç saat sürüyor? 21 Nisan Pazar ALES sınav süresi! Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 21 Nisan Pazar hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi Survivor 3. eleme adayı Aleyna oldu! 21 Nisan Survivor'da eleme adayları kimler? Resmi Gazete bugün (21 Nisan) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! 23 Nisan Etkinlikleri ve Konserleri: İstanbul'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı festivali nerede olacak? 23 Nisan'da kim konser verecek? Survivor'da Aleyna eleme aday mı oldu? Survivor'da 3. eleme adayı Aleyna mı oldu? Survivor'da potaya kim girdi? Survivor'da 3. eleme adayı kim oldu? 20 Nisan Survivor eleme adayları kimler?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title