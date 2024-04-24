Zonguldak Kilimli Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Mezarlık Temizliği Yaptı

Zonguldak Kilimli Meslek Yüksekokulu öğrencileri mezarlık temizliği yaparak örnek bir davranış sergiledi.

Zonguldak'ın Merkezine bağlı Yenimahalle muhtarı Tasin Koca, İnağzı mahallesinde Muhtar Birol Somuncu ve oğlu Uğurcan Somuncu öğrencileri bir araya getirerek Bağlık mahallesinde bulunan Bağlık Aile Mezarlığı'nın temizliğini yaptı. Çok sayıda katılımın olduğu mezarlık temizliğinde yıllar boyu el dahi sürülmemiş mezarlar öğrenciler tarafından detaylı olarak temizlendi. Öğrencilerin yapmış olduğu bu davranış ise mahalle halkı tarafından takdir buldu. - ZONGULDAK