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Zonguldak'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları

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Zonguldak'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Törenler, Atatürk Anıtı önünde yapılan çelenk sunumu ve stadyumda devam etti.

Zonguldak'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Zonguldak Valiliği önünde başlayan törende İl Milli Eğitim Müdürü Osman Bozkan tarafından Atatürk Anıtı önüne çelenk sunumu gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu tören sonrası temsili Vali makam koltuğuna oturdu.

İl Milli Eğitim Müdürü Osman Bozkan ve okul idarecileri Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nu makamında ziyaret etti. Dilaver İlkokulu 3. Sınıf öğrencisi Ilgın Irmak İnce Valilik makamını Osman Hacıbektaşoğlu'ndan devraldı.

Kutlamalar Karaelmas Kemal Köksal Stadı7nda devam etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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