Zonguldak'ta silahlı saldırı: Bir kişi yaralandı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde silahla vurulan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Gülüç beldesindeki sosyal tesislerin karşısında iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Barış K, vücudunun çeşitli yerlerinden silahla vurularak yaralandı.

İhbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilçedeki özel hastaneye kaldırılan Barış K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.