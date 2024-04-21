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Zonguldak'ta silahlı saldırı: Bir kişi yaralandı

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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde sosyal tesislerin karşısında çıkan tartışmada bir kişi silahla vurularak yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde silahla vurulan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Gülüç beldesindeki sosyal tesislerin karşısında iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Barış K, vücudunun çeşitli yerlerinden silahla vurularak yaralandı.

İhbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilçedeki özel hastaneye kaldırılan Barış K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Karadeniz Zonguldak Ereğli Olay Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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