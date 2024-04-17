ZBEÜ ev sahipliğinde Üniversiteler Arası Salon Futbolu Bölgesel Lig Grup Müsabakaları Açılış Seremonisi gerçekleştirildi.

Üniversiteler Arası Salon Futbolu Bölgesel Lig Grup Müsabakaları Açılış Seremonisi ZBEÜ Farabi Kampüsü Kapalı Spor Salonu'nda saat 13.30'da müsabakalara katılan takımların sporcuları, antrenörleri ve ZBEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması sonrasında konuşma yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin spor faaliyetlerini destekleyerek her zaman sporcuların yanında olduğunu belirterek müsabakalara katılacak tüm takımlara centilmenliğin ön planda olduğu, başarılı karşılaşmalar diledi.

16 Nisan günü oynanan kadın takımları müsabakaları sonucunda; Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Kastamonu Üniversitesi'ni 4-3, Kocaeli Üniversitesi ise Düzce Üniversitesi'ni 8-4 mağlup etti. - ZONGULDAK