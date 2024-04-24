Zonguldak'ta Bonzai ve Metamfetamin ele geçirildi

Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde Akçakoca-Ereğli karayolu üzerinde durdurulan şüpheli araçta 94,34 gram Bonzai, 0.95 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu uyuşturucu madde taşıdığı değerlendirilen içerisinde T.Ş.(27) ve B.Ş.(29) isimli şüphelilerin bulunduğu araç, Alaplı İlçesi Akçakoca- Ereğli yolu üzerinde durduruldu. Araçta yapılan aramalarda, 94,34 gram Bonzai, 0.95 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Yapılan sorgulamadan sonra iki şüpheli adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. - ZONGULDAK