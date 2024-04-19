Zonguldak'ta otobüsten inerken kıyafeti kapıya sıkışan kadın yaralandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde otobüsten inerken kıyafeti kapıya sıkışınca yere düşen kadın yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Müftü Mahallesi Sidal Sokak'ta meydana geldi. Kepez istikametinden çarşı merkez istikametine yolcu getiren özel halk otobüsü Çarşı Durağı'nda yolcu indirdiği sırada Ayşe D. isimli yolcunun kıyafeti otobüsün kapısına sıkıştı. O sırada halk otobüsü hareket edince Ayşe D. yere düşerek yaralandı. Kazayı gören diğer yolcular durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine geyen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ayşe D., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili inceleme başlattı. - ZONGULDAK