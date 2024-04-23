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Zonguldak'ta Fener İlkokulu'nda 23 Nisan coşkusu

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Zonguldak'ta Fener İlkokulu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları velilerin yoğun katılımıyla coşkuyla gerçekleştirildi. Okul Müdürü Ceyhun Saka, günün anlam ve önemini belirten konuşmasında Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle andıklarını ifade etti.

Zonguldak'ta Fener İlkokulu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarıyla coşkuyla gerçekleştirildi.

Fener İlkokulu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı velilerin de yoğun katılımıyla coşkuyla kutladı. Okul Müdürü Ceyhun Saka günün anlam ve önemini belirten konuşmasında bu anlamlı günü tüm dünya çocuklarına armağan eden Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle andıklarını belirtti. Saka, programda emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkürlerini sundu. Ayrıca tüm 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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